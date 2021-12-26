Путин заявил о возможности «самого разного» ответа на расширение НАТО

Военно-технический ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». Об этом 26 декабря в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент страны Владимир Путин.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства добавил, что все же рассчитывает на дипломатический результат в переговорах с НАТО.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности РФ систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Она подчеркнула, что «это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Тогда же президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.