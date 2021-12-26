Прямой эфир
Мир
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Происшествия
В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной
Мир
В США заявили о способной привести к войне неопытности окружения Зеленского
Экономика
В СФ указали на отсутствие у ЕС прав требовать компенсаций за импортозамещение
Происшествия
Женщину обманули почти на 50 тыс. рублей при покупке билетов в Большой театр
Мир
Нобелевский лауреат из ЮАР Десмонд Туту умер в 90 лет
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с 15 автомобилями в Башкирии
Общество
За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай COVID-19
Происшествия
Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы
Мир
Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»

Путин заявил о возможности «самого разного» ответа на расширение НАТО

Президент Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военно-технический ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». Об этом 26 декабря в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент страны Владимир Путин.

На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
Владимир Путин оценил вероятность вооруженного конфликта с соседним государством

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин в эфире «России 1» журналисту Павлу Зарубину в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства добавил, что все же рассчитывает на дипломатический результат в переговорах с НАТО.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у российских рубежей угрожающих безопасности РФ систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Она подчеркнула, что «это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

Тогда же президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021