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Движение по федеральным трассам возобновилось в Саратовской области

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Утром в воскресенье, 26 декабря, в Саратовской области вновь открыли федеральные трассы. По данным региональной Госавтоинспекции, движение автомобилей по всем направлениям запустили с 8 часов.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», 25 декабря в течение дня из-за метели и снегопада было ограничено движение грузового и пассажирского транспорта по автодорогам Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань, Р-208 Тамбов – Пенза – Саратов – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном, а также по федеральной трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения новогодней елки под напором стихии в Норильске. Штормовой ветер также сбивал с ног прохожих, его скорость составляла до 24 м/с. Жители города были опечалены случившимся и поделились своими переживаниями в соцсетях.

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