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В США заявили о способной привести к войне неопытности окружения Зеленского

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Все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям как для Украины, так и для США. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил журналист Эндрю Крамер в статье для газеты The New York Times.

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Журналист отметил, что многие приближенные Зеленского, как и он сам, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта ранее.

«Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», — пояснил Крамер.

Как заявил бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, основанием для назначения на руководящие посты в стране является преданность президенту и его окружению, что противоречит предвыборному обещанию Зеленского. По словам Разумкова, президент Украины обещал, что к работе в правительстве будут привлечены специалисты в тех сферах, где его сторонники не имеют опыта.

Днем ранее журналисты издания American Thinker заявили, что в случае военного конфликта России понадобится менее суток для захвата Украины. Они отметили, что для России возможное начало боевых действий «не сопряжено с особыми рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане», так как российская армия превосходит вооруженные силы Украины, а президент США Джо Байден прямо заявлял, что НАТО не вмешается в возможный военный конфликт Москвы и Киева.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

Песков также отметил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории и никто не может оспаривать это суверенное право Москвы.

В свою очередь, газета New York Times сообщила, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут стране быстрее отреагировать на якобы планируемое вторжение России. Информация будет включать изображения того, движутся ли российские войска к границе с этой страной.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

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