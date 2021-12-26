Прямой эфир
Спорт
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной РФ по фигурному катанию
Общество
Синоптики пообещали москвичам метель
Общество
Более 160 тыс. иностранцев с начала года запретили въезд в Россию
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области
Общество
Женщину обманули почти на 50 тыс. рублей при покупке билетов в Большой театр
Мир
Нобелевский лауреат из ЮАР Десмонд Туту умер в 90 лет
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с 15 автомобилями в Башкирии
Общество
За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай COVID-19
Происшествия
Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы
Мир
Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»

Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улице Барышиха на северо-западе Москвы произошла драка, в результате в полицию доставили семь человек. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Бить или не бить: штрафы за драки хотят повысить в пять раз
Поможет ли это предотвратить нарушения закона

«В ночь на 25 декабря в службу «02» поступило сообщение о драке по улице Барышиха, дом 44, корп. 1. Полицейские, прибыв на место по указанному адресу, задержали для дальнейшего разбирательства и доставили в ОМВД семь человек», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Один из участников драки получил травмы и обратился в больницу.

В данный момент уточняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее, 15 декабря, в магазине «Пятерочка» на северо-востоке Москвы произошла массовая драка. Трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, однако их остановили охранники. Завязался конфликт, который перерос в драку. В перепалку вмешался один из покупателей, которого с многочисленными ушибами госпитализировали. Подозреваемых задержала полиция.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021