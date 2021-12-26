Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы
На улице Барышиха на северо-западе Москвы произошла драка, в результате в полицию доставили семь человек. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«В ночь на 25 декабря в службу «02» поступило сообщение о драке по улице Барышиха, дом 44, корп. 1. Полицейские, прибыв на место по указанному адресу, задержали для дальнейшего разбирательства и доставили в ОМВД семь человек», — рассказали ТАСС в ведомстве.
Один из участников драки получил травмы и обратился в больницу.
В данный момент уточняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ранее, 15 декабря, в магазине «Пятерочка» на северо-востоке Москвы произошла массовая драка. Трое неизвестных зашли в магазин и попытались украсть товар, однако их остановили охранники. Завязался конфликт, который перерос в драку. В перепалку вмешался один из покупателей, которого с многочисленными ушибами госпитализировали. Подозреваемых задержала полиция.