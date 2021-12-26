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Женщину обманули почти на 50 тыс. рублей при покупке билетов в Большой театр

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Мошенники обманули жительницу Подмосковья, пытавшуюся купить билеты в Большой театр, почти на 50 тыс. рублей Об этом 26 декабря сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 4 декабря. Знакомый предложил женщине купить билеты в Большой театр на постановки «Щелкунчик» и «Пласидо Доминго приглашает». За это она перевела ему более 46 тыс. рублей. Фальшивые билеты прислали на электронную почту.

Через несколько дней жертва мошенничества проверила билеты на интернет-ресурсе, но не нашла их в базе. Тогда женщина пошла в полицию.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что в Большом театре спекулянты в течение многих лет выкупают и перепродают билеты по цене, в разы превышающей номинальную стоимость. Таким образом сокращается количество билетов, которые могут купить обычные зрители. Отмечалось, что в среднем перекупщики накручивают 300–500% к номиналу.

Согласно расследованию РЕН ТВ, гости нередко отказываются от мест, но эти билеты не поступают обратно в продажу — в кассы или на сайт, а уходят перекупщикам. По закону о борьбе с «театральной мафией» билеты на любые культурно-массовые мероприятия можно перепродавать только по цене номинала для физлиц и максимум с 10-процентным сервисным сбором — для компаний-распространителей.

27 ноября за билетами на «Щелкунчика» у касс Большого театра выстроилась очередь. В этой связи спекулянты начали продавать билеты на постановку.

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