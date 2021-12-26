Три человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В 05:15 мск произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали четыре человека, три человека погибли. Информация уточняется. От МЧС привлекались две единицы техники и четыре человека», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Между тем в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД сообщили, что в результате аварии травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса, их доставили в больницу. Там также подтвердили гибель трех человек — водителя и двух пассажиров микроавтобуса.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту происшествия.

Ранее, 25 декабря, три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в результате автомобильной аварии в Курской области, еще трое были госпитализированы. Водитель Hyundai Tucson столкнулся со встречным автомобилем Toyota Avensis, а затем врезался в «газель». В итоге на месте аварии погиб водитель Toyota Avensis. Его пассажиры — женщина и ребенок 2011 года рождения — скончались по пути в больницу.