В Приморье создали оперативный штаб на период аномальных холодов

В Приморье создали оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона Андрея Леонтьева на период аномальных холодов. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Целью штаба является координация и максимально быстрое реагирование на аварийные ситуации на энергообъектах края.

«В течение последних суток в муниципалитетах Приморья фиксировались отключения от электричества. Так, аварийные ситуации возникали в Находкинском городском округе, Большом Камне, Владивостоке, Надеждинском, Партизанском, Хасанском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство отключений оперативно устранялись аварийными бригадами. Чаще всего технологические нарушения были связаны с возросшей нагрузкой на сети из-за низких температур.

Также в пресс-службе пояснили, что без света остаются примерно 850 человек в Шкотовском районе, их электроснабжение планируют восстановить этой ночью. На устранении аварийной ситуации задействовано 16 специалистов в составе трех бригад.

21 декабря на территории Приморского края было объявлено штормовое предупреждение. Аномальные морозы ожидаются с 22 по 27 декабря.

По данным Примгидромета, погоду будет определять холодная воздушная масса. Так, температура будет ниже климатической нормы на семь градусов и больше.

Отмечалось, что в северной части Приморья может похолодать до –43 градусов.