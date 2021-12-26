Синоптики пообещали москвичам метель

В Москве 26 декабря ожидается снег, усиление ветра и метель. Об этом в воскресенье заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Облачно, кратковременные заряды снега, метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Ветер юго-западный, западный, от 5–10 до 16 м/c», — написал он на своей странице в Instagram.

Температура воздуха в столице опустится до –7 градусов, в Подмосковье — до –9, что чуть холоднее, чем должно быть по климатической норме, рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., что на 12 единиц ниже нормы, а к вечеру начнет расти.

24 декабря Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.

23 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Известиям», почему в столице можно было наблюдать «ледяные иглы», или редкую алмазную пыль. По ее словам, стояла очень морозная погода, и нижний слой воздуха из-за этого стал очень холодным, а верхний слой, наоборот, разогрелся. И там, на большой высоте, образовались ледяные кристаллы, или иголки.