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Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России

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США и страны Запада должны ввести санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее «вымогательские требования» и заставить пойти на уступки. Об этом написал бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в статье на сайте Центра анализа европейской политики.

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Он заявил, что раньше Вашингтон и союзники придерживались политики накладывать на Россию определенные ограничения, только когда она сделает «что-то плохое», однако, по убеждению Волкера, такой подход необходимо менять.

«Теперь необходимо изменить тенденцию — Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — подчеркнул он.

Так, по мнению Волкера, можно будет предотвратить «агрессию» на Украине. Вместе с тем он не стал вдаваться в подробности, как именно Москва угрожает Киеву.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

При этом британская газета The Guardian исказила слова Путина о «вторжении» на Украину. В вышедшем материале СМИ даже не была опубликована точная фраза российского лидера.

Ранее, 21 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о ввозе смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину вбросами. По его словам, публикация подобных материалов в зарубежных СМИ является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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