Опубликовано видео допроса подозреваемого в поджоге «Ленты» в Томске

Томская полиция в воскресенье, 26 декабря, опубликовала видео допроса мужчины, задержанного по подозрению в поджоге томского гипермаркета «Лента» на улице Пушкина.

На видео мужчина подтверждает, что поджег магазин. Он рассказал, что приехал в гипермаркет специально для этой цели. Подозреваемый также уточнил, что устроил поджог в отделе с пиротехникой.

По его словам, он взял растворитель и газовую зажигалку в магазине, а затем совершил поджог.

Пожар в «Ленте» на улице Пушкина произошел ранее, 25 декабря. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался местный житель 1994 года рождения, ему предъявлено обвинение.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.