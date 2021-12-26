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За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай COVID-19
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За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрирован 23 721 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2180), Санкт-Петербурге (1851) и Московской области (1565).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 968, выздоровели 37 285 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Днем ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что граждане с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее должны обращаться за медицинской помощью в течение первых трех-четырех дней.

По словам министра, зачастую пациенты обращаются к врачу на шестые-седьмые сутки, когда идет фаза развития острого течения болезни и оказание медпомощи крайне затруднено.

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 60,4%. Она также заявила, что вакцинацию полного цикла прошли 73 млн раз.

17 декабря Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она отметила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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