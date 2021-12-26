Подозреваемому в поджоге «Ленты» в Томске предъявили обвинение

Фигуранту дела о поджоге в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске предъявлено обвинение. Об этом 26 декабря сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на УМВД России по Томской области.

«Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

Пожар в «Ленте» на улице Пушкина произошел ранее, 25 декабря. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался местный житель 1994 года рождения. По предварительным данным, мужчина, находясь в помещении гипермаркета, взял с прилавка легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.