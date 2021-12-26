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Трещина на проезжей части моста во Владивостоке появилась из-за холодов
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Трещина на проезжей части моста во Владивостоке появилась из-за холодов

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Деформационный шов шириной во всю проезжую часть появился на Рудневском мосту во Владивостоке. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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«Вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства работают в эти минуты на Рудневском мосту Владивостока. Там с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись», — рассказали журналистам в мэрии.

На минувшей неделе температура воздуха в городе падала ниже –20 градусов.

Движение пока открыто, окончательный план действий будет известен после заключения специалистов-мостостроителей.

Путепровод через Снеговую Падь (Рудневский мост) — железобетонный мост длиной 504 м и шириной проезжей части 9 м. Строительство завершилось в 1975 году, в 2012-м был проведен аварийный ремонт моста. В 2018 году на проезжей части проседал грунт, тогда власти сообщили о планах построить новый мост рядом с путепроводом.

Фото деформационного шва опубликовал Instagram-паблик @dps_vl.

трещина

Ранее, 24 декабря, температура в Оймяконе (Республика Якутия) опустилась до –61 градуса. Такую погоду можно назвать нехарактерной для села в Оймяконском улусе. Обычно зимой столбики термометров опускаются там до –40 градусов.

22 декабря жители Москвы и Московской области рассказали, как переживают аномальный мороз. Так, жительница столицы рассказала, что от прогулки на улице ресницы покрываются инеем и становятся белоснежными.

Также жители столичного региона смогли наблюдать гало в небе. Оно появляется в морозную и ясную погоду из-за преломления света.

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