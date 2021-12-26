Иммунолог назвал бессмысленным ношение медицинских масок на морозе

Ношение медицинской маски на морозе как средства индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса не имеет смысла. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он пояснил, что в теплую погоду нельзя забывать маску часто менять из-за повышенной влажности.

«Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз <…> А в тепле, конечно, маску нужно менять», — приводит его слова RT.

Кроме того, Жемчугов посоветовал делать прививку от COVID-19 за пару дней до дальней поездки.

В пятницу, 24 декабря, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь выразила мнение, что тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, тканевые маски являются ничем иным как украшением для лица, лучше носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма.

22 декабря врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, к тому же может вызвать проблемы с кожей. Она предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.