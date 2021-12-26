Прямой эфир
Мир
В США снова призвали к новым санкциям против России
Общество
Иммунолог назвал бессмысленным ношение медицинских масок на морозе
Наука
NASA осуществил первую корректировку курса телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Кулеба признал военное превосходство РФ над Украиной в Азовском море
Мир
В Калифорнии начали закрывать пляжи из-за растерзавшей серфера акулы
Мир
В США спрогнозировали захват Россией Киева за сутки в случае войны
Мир
Пятеро застрелены на рождественской вечеринке в Бразилии
Мир
В США посоветовали властям выполнить «ультиматум» России
Мир
Оскорбивший Байдена на детском мероприятии назвал свой поступок шуткой
Общество
Почти 668 тыс. иностранцев получили гражданство РФ в 2021 году
Сюжет:

Иммунолог назвал бессмысленным ношение медицинских масок на морозе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ношение медицинской маски на морозе как средства индивидуальной защиты во время эпидемии коронавируса не имеет смысла. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Понять и привить: как достичь коллективного иммунитета в 80% к весне
От чего зависит успех программы вакцинации и срок окончания пандемии

Он пояснил, что в теплую погоду нельзя забывать маску часто менять из-за повышенной влажности.

«Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз <…> А в тепле, конечно, маску нужно менять», — приводит его слова RT.

Кроме того, Жемчугов посоветовал делать прививку от COVID-19 за пару дней до дальней поездки.

В пятницу, 24 декабря, профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь выразила мнение, что тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса «Омикрон». По ее словам, тканевые маски являются ничем иным как украшением для лица, лучше носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма.

22 декабря врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что при низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, к тому же может вызвать проблемы с кожей. Она предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021