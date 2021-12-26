Столтенберг захотел созвать Совет Россия-НАТО 12 января

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января 2022 года. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе.

«Мы контактируем с Россией по данному вопросу», — цитирует агентство своего собеседника.

Отмечается, что в этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран — участниц НАТО.

О том, что заседание может состояться в начале января, сообщила 24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва получила предложения от Североатлантического альянса провести встречу Совета Россия–НАТО в январе 2022 года. Она подтвердила готовность Кремля к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договоренностей о гарантиях безопасности.

Темой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.

В этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

Ранее, 21 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что заседание Совета Россия–НАТО удастся созвать в новом году. Он выразил надежду на содержательный диалог с РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.