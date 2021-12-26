Пятеро застрелены на рождественской вечеринке в Бразилии

В результате перестрелки, которая произошла во время празднования католического Рождества в Бразилии, погибли пять человек, пишет 25 декабря The Associated Press.

При этом отмечается, что различные огнестрельные ранения получили еще шесть человек. Их состояние не уточняется.

Инцидент произошел в штате Сеара на северо-востоке страны. Праздничные мероприятия проходили на футбольном поле.

По версии правоохранителей, причиной потасовки стала вражда между преступными бандами. Задержаны трое подозреваемых.

В настоящий момент устанавливаются личности погибших. Пока опознаны только две жертвы: мужчины 21 и 26 лет. Известно, что они оба были ранее имели приводы за участие в преступном сообществе, незаконный оборот огнестрельного оружия и нарушение общественного порядка.

25 декабря мужчина погиб в результате стрельбы на лестничной площадке жилого дома в районе Лоуренс-Хайтс в Торонто (Канада). Прибывшие на вызов в многоквартирный дом полицейские обнаружили на одной из лестничных клеток 20-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже умер