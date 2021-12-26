В США посоветовали властям выполнить «ультиматум» России

Журналист Патрик Бьюкенен в своей статье для The American Conservative заявил, что властям Соединенных Штатов следует договориться с Россией по пунктам «ультиматума».

Речь идет о двух соглашениях, в которых изложено видение Москвы по вопросу гарантий безопасности.

Как отметил Бьюкенен, по некоторым вопросам Вашингтон может пойти на компромисс с Москвой. Так, например, в обмен на обещание не принимать Украину и Грузию в НАТО, Штаты могут потребовать каких-либо других уступок от России, считает журналист.

По остальным же предметам обсуждения США придется выполнить требования «ультиматума», добавил Бьюкенен.

Ранее в субботу источник рассказал, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назначил заседание Совета Россия-НАТО по гарантиям безопасности на 12 января.

Днем ранее, 24 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченность российской стороны.

23 декабря президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.