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Названо опасное последствие дефицита витамина B1 в организме

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Заболевание «бери-бери» может развиться у людей с дефицитом витамина B1, оно способно поражать внутренние органы и вызывать осложнения. Об этом пишет Al Jazeera.

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Отмечается, что данный недуг может обернуться для человека необычной формой амнезии — синдромом Вернике-Корсакова, который сопровождается потерей памяти на недавние события.

«Осложнения «бери-бери для здоровья появляются», если вовремя не лечить начальные симптомы, и синдром Вернике-Корсакова является наиболее серьезным осложнением этого заболевания, которое в основном поражает центральную нервную систему», — пишет издание.

Среди симптомов болезни также боль в груди, учащенное сердцебиение, усталость и затрудненное дыхание у взрослых. У детей от двух месяцев до полугода наблюдается беззвучный плач, сообщается в публикации.

Некоторые, уточнило издание, жалуются на потерю чувствительности конечностей, боли, мышечную слабость, а также паралич ног.

Предотвратить развитие заболевания можно, добавив мясо в сой рацион питания.

8 декабря Daily Express сообщало о том, что сахар повышает риск развития болезни Альцгеймера. Для оценки мышления ученые провели 19 тестов и установили обратную зависимость между потреблением этого продукта и мышлением, семантической и эпизодической памятью, кратковременной памятью и скоростью восприятия.

На ранних стадиях основным симптомом болезни Альцгеймера являются провалы в памяти.

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