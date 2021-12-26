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В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточной поставке газа в Европу

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Обинения в адрес России и энергетической компании «Газпром» в недостаточных объемах поставок газа на рынок Европы являются неприемлемыми и беспочвенными. Об этом заявил в субботу, 25 декабря, официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению Куприянова, страны ЕС «сами создают себе проблемы», потому им следует «посмотреть в зеркало».

По словам Куприянова, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он.

Кроме того, представитель холдинга сообщил, что российская компания уже поставила в 2021 году в Германию 50,2 млрд куб. м, что на 5,3% больше по сравнению с прошлым годом.

Показатели поставок природного газа в текущем году, по его словам, превысили прошлогодние показатели в Турции, Болгарии, Сербии, Дании, Финляндии, Польши и Италии, заключил Куприянов.

24 декабря эксперты Financial Times заявили, что сокращения потоков от российского поставщика «Газпром» в Европу, в частности, вызвали кризис в Британии. В связи с этим главы энергетических компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство в Лондоне урегулировать ситуацию на фоне повышения цен на газ, после того как цены на топливо достигли нового рекорда.

Как сообщили в «Газпроме», Европа отобрала из подземных хранилищ газа (ПХГ) более 41% от объема, который закачали за 2021 год. Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы рекорды по отбору газа из европейских ПХГ за сутки — 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. Он написал, что российский газовый холдинг сокращает поставки голубого топлива в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из запасов.

17 декабря Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Несколькими днями ранее сербский лидер выразил надежду, что в скором времени Сербия договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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