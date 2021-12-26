Швейцарские ученые открыли новый отдел жевательной мышцы человека

Ученые из швейцарского университета Базеля обнаружили новый отдел жевательной мышцы у человека и впервые подробно описали этот слой тканей. Исследователи 20 декабря прокомментировали свое открытие научному порталу ScienceDaily.

«Этот глубокий отдел жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев с точки зрения его протекания и функции», — заявила изданию один из авторов открытия, доктор Сильвия Мезей.

По ее словам, благодаря расположению мышечных волокон, отдел стабилизирует нижнюю челюсть и может оттягивать ее назад, к уху.

Открытие было сделано в процессе помещения в формалин 12 голов умерших людей, которые пожертвовали свои тела науке. Также ученые проанализировали компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.

Новый слой назвали Musculus masseter pars coronidea (короноидный отдел жевательной мышцы), так как он прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.

Раньше считалось, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, однако многие ученые сомневались в этой теории из-за противоречий.

«Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами», — заявил один из руководителей исследования профессор Йенс Кристоф Тюрп.

25 декабря австралийский зоолог Пол Марек в интервью «Известиям» рассказал об открытии нового существа с рекордным количеством ног — 1306. По его словам, для точного определения количества конечностей ученые посчитали сегменты этого существа.

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