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Байден поздравил NASA с выводом на орбиту телескопа «Джеймс Уэбб»

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Американский президент Джо Байден в воскресенье, 26 декабря, поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешным выводом телескопа «Джеймс Уэбб» на орбиту.

«Поздравляю NASA и всех, кто сделал возможным сегодняшний запуск телескопа «Джеймс Уэбб». «Уэбб» является ярким примером того, чего мы можем достичь, если мечтаем по-крупному», — заявил президент.

В то же время Байден признал, что этот проект всегда был рискованным предприятием.

Запуск телескопа на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Webb состоялся 25 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск планировался на 18 декабря, но несколько раз переносился.

«Джеймс Уэбб» — это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА). По некоторым данным, в его реализацию вложено порядка $988,8 млрд.

Предназначение телескопа — заменить на орбите обсерваторию Hubble. Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов «Джеймс Уэбб» и было объявлено, что специалисты приступают к их наземным испытаниям.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м — самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. «Джеймс Уэбб» будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации — 10 лет.

Ранее, 3 октября, NASA завершило проектные и опытно-конструкторские работы по созданию космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Перед запуском миссии, который состоится не позднее мая 2027 года, предстоит сборка аппарата.

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