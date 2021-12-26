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Уровень воды в реке Абин на Кубани начал снижаться

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Уровень воды в реке Абин начал снижаться после угрозы подтопления Мерчанского сельского поселения в Краснодарском крае из-за обильных дождей. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в администрации муниципального образования (МО).

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Отмечается, что в настоящее время жители района находятся в безопасности.

«Уровень воды в реке Абин на территории Мерчанского сельского поселения начал снижаться. Вода не вышла из берегов, жители в безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Крымского района заявили, что продолжает снижаться уровень воды и в реке Адагум в городе Крымск.

Тем не менее, добавили в МО, оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, поскольку, по прогнозам синоптиков на 26 декабря, в регионе ожидаются дожди и ветер.

Накануне, в субботу, глава Крымского района Сергей Лесь призвал жителей Мерчанского сельского поселения собрать необходимые вещи и эвакуироваться в пункт временного размещения, так как вода в реке Абин прибывает.

Он отметил, что из СНТ «Железнодорожник» уже были эвакуированы 18 жителей, сейчас они находятся в эвакопункте или у родственников.

25 декабря из-за обильных дождей поднялся уровень воды в Крымском районе, также Анапе и Новороссийске.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что режим повышенной готовности введен в девяти муниципальных образованиях региона, ситуация находится на особом контроле ведомства.

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