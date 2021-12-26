Прямой эфир
Общество
Администрация ТЭЦ в Петербурге опровергла сообщения об аварии
Спорт
Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на ЧР
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Мир
Японский турист удивился низким ценам на телекоммуникации в России
Происшествия
Жителей района на Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема воды
Происшествия
Почти 8 тыс. домов остались без света из-за непогоды под Ульяновском
Спорт
Ягудин оценил шансы российских фигуристок на медали Олимпиады в Пекине
Спорт
Источник заявил о возможном переходе футболиста Захаряна в «Реал»
Мир
В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 декабря

Представители Германии и России планируют обсудить Украину в январе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высокопоставленные правительственные чиновники из Германии и России планируют личную встречу в следующем месяце, в рамках которой они обсудят политическую ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило в субботу, 25 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Начало годное: переговоры РФ и США ожидают во второй половине января
Почему для Москвы важен именно трек диалога с Вашингтоном

Переговоры пройдут между советником канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенcом Плётнером и замруководителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком, следует из материала.

Как поделился собеседник Reuters, целью встречи представителей двух стран является намерение снизить политическую напряженность вокруг Украины.

При этом как передает агентство, в Берлине больше, чем в Вашингтоне, сомневаются в намерении Москвы якобы предпринимать агрессивные действия в отношении Киева.

25 декабря стало известно, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут стране быстрее отреагировать на якобы планируемое вторжение России.

Днем ранее эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021