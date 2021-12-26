Представители Германии и России планируют обсудить Украину в январе

Высокопоставленные правительственные чиновники из Германии и России планируют личную встречу в следующем месяце, в рамках которой они обсудят политическую ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило в субботу, 25 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Переговоры пройдут между советником канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенcом Плётнером и замруководителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком, следует из материала.

Как поделился собеседник Reuters, целью встречи представителей двух стран является намерение снизить политическую напряженность вокруг Украины.

При этом как передает агентство, в Берлине больше, чем в Вашингтоне, сомневаются в намерении Москвы якобы предпринимать агрессивные действия в отношении Киева.

25 декабря стало известно, что Пентагон работает над планом по предоставлению Украине разведывательных данных, которые помогут стране быстрее отреагировать на якобы планируемое вторжение России.

Днем ранее эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.