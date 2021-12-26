Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 декабря

Облачная погода, небольшой снег, метель и гололедица ожидаются в столице в воскресенье, 26 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -7 до -5 градусов, ночью — похолодание до -13 градусов.

В городе будет ветер юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 735–741 мм ртутного столба.

24 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с.

Сильный снегопад ожидается в столичном регионе к полуночи и продлится до 15:00–17:00 субботы. В Москве может выпасть до 5–7 мм осадков, а это 10% от месячной нормы.

Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.