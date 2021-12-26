Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Ряд пациентов подвержены риску наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 25 декабря, гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Речь идет о глубоко пожилых людях, пациентах с хроническими заболеваниями, а также тех, кто тяжело перенес заболевание.

По словам врача, у людей этих категорий могут сохраниться симптомы COVID-19, такие как слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики, даже после излечения. Организм «не может это компенсировать», особенно если человек во время заболевания не проходил интенсивное лечение, добавил Крючков.

«В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает. Или инсульт, или тяжелый инфаркт», — рассказал врач порталу Ura.ru.

Кроме того, иммунолог отметил, что таких смертей в статистике летальных случаев от коронавируса нет.

20 декабря доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анна Баранова заявила, что после перенесенного «Омикрон»-штамма коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести к смерти уже выздоровевшего человека. По ее словам, метаболический кризис особенно тяжело могут преодолеть пожилые люди.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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