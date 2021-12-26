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На Украине заявили о начале «возвращения» Кубани

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани в территориальный состав Украины.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

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Он также выложил видео на YouTube-канал и призвал украинский народ «помнить о советских преступлениях».

Гончаренко ранее неоднократно говорил о необходимости присоединить данный российский регион к Украине.

Так, 11 октября он заявил, что Киев «вернет» Кубань, когда на Украине придет к власти «честное руководство». Также политик обвинил Москву в «краже истории». Он полагает, что Россия украла и киевских князей, и Киевскую Русь. По его словам, украинская государственность сформировалась еще до основания Москвы.

В мае он высказал мнение, что Кубань должна принадлежать Украине, поскольку регион относится к территории «украинских этнических земель».

В 2019 году Гончаренко призвал «заполучить» данный российский регион в свою сферу влияния и превратить его в «украинскую Кубу».

Тогда он сообщил, что на территории Кубани проживает не менее 62% украинцев, позже он назвал другую цифру — до 4%. По данным переписи населения РФ в 2010 году, на территории Краснодарского края проживает менее 2% украинцев.

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