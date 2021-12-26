Источник заявил о возможном переходе футболиста Захаряна в «Реал»

Мадридский футбольный клуб «Реал» работает над трансфером полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Об этом сообщает в субботу, 25 декабря, пишет портал «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в сделке участвуют экс-спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич.

«Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон», — рассказал собеседник издания.

По его словам, сумма трансфера может составить около €20 млн, при этом с бонусами она может вырасти до €25 млн.

При этом, согласно данным портала «Спорт-Экспресс», официально ни к «Динамо», ни к представителям полузащитника Арсена Захаряна пока никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался.

В нынешнем сезоне 18-летний Захарян забил четыре гола и отдал семь голевых передач в 18 матчах. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в €9 млн.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что несколько трансферов уже состоялось среди игроков клубов РПЛ, в январе о них объявят официально.

Так, в «Спартак» перейдут вратарь «Факела» Илья Свинов и полузащитник тульского «Арсенала» и молодежной сборной России Даниил Хлусевич. Состав «Локомотива» пополнит защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампасси, решающий вопросы с российским гражданством. К «Рубину» присоединится полузащитник «Томи» Марат Апшацев и полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий. За «Химки» доигрывать этот сезон будет Павел Мамаев.