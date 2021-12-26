Эрдоган назвал Турцию «восходящей звездой» XXI века

Продуманная политика Турции делает ее «восходящей звездой XXI века». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 декабря, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция — это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным», — отметил Эрдоган во время выступления перед функционерами правящей партии в провинции Газиантеп.​​​​​​

По его словам, страна продемонстрирует двухзначный показатель роста ВВП по итогам 2021 года.

Президент Турции подчеркнул, что по состоянию на 2002 год, когда к лидерству в стране пришла Партия справедливости и развития, резервы Центробанка составляли $27,5 млрд, а долг перед Международным валютным фондом (МВФ) был равен $23,5 млрд.

В настоящее время, по словам Эрдогана, Центробанк располагает $120 млрд резервов, а долг перед МВФ отсутствует.

«Годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных $221 млрд», — добавил турецкий лидер.

20 декабря в Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги профсоюзов против экономической политики властей, которые начались после того, как в Турции впервые упала национальная валюта.

В четверг, 16 декабря, Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, а валюта упала до 15,21 лиры за доллар.

На этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что добьется снижения инфляции до 4%. По его словам, рекордное падение лиры вызвано необоснованными атаками на экономику извне, а снижение ставок, которое провели власти, не может быть причиной такой картины. Инфляция в Турции в 2021 году достигла 21%.