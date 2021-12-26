Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Администрация ТЭЦ в Петербурге опровергла сообщения об аварии
Спорт
Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на ЧР
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Мир
Японский турист удивился низким ценам на телекоммуникации в России
Происшествия
Жителей района на Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема воды
Происшествия
Почти 8 тыс. домов остались без света из-за непогоды под Ульяновском
Спорт
Ягудин оценил шансы российских фигуристок на медали Олимпиады в Пекине
Спорт
Источник заявил о возможном переходе футболиста Захаряна в «Реал»
Мир
В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 декабря

Эрдоган назвал Турцию «восходящей звездой» XXI века

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продуманная политика Турции делает ее «восходящей звездой XXI века». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 декабря, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция — это восходящая звезда XXI века, благодаря продуманной политике она стала одной из двух стран, чей экономический рост по итогам первого года пандемии оказался положительным», — отметил Эрдоган во время выступления перед функционерами правящей партии в провинции Газиантеп.​​​​​​

Лирическое отступление: зачем Турция обвалила свою валюту
Насколько это опасно для российского рубля

По его словам, страна продемонстрирует двухзначный показатель роста ВВП по итогам 2021 года.

Президент Турции подчеркнул, что по состоянию на 2002 год, когда к лидерству в стране пришла Партия справедливости и развития, резервы Центробанка составляли $27,5 млрд, а долг перед Международным валютным фондом (МВФ) был равен $23,5 млрд.

В настоящее время, по словам Эрдогана, Центробанк располагает $120 млрд резервов, а долг перед МВФ отсутствует.

«Годовой показатель турецкого экспорта достиг рекордных $221 млрд», — добавил турецкий лидер.

20 декабря в Стамбуле и Анкаре прошли новые митинги профсоюзов против экономической политики властей, которые начались после того, как в Турции впервые упала национальная валюта.

В четверг, 16 декабря, Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 15% до 14%, а валюта упала до 15,21 лиры за доллар.

На этом фоне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что добьется снижения инфляции до 4%. По его словам, рекордное падение лиры вызвано необоснованными атаками на экономику извне, а снижение ставок, которое провели власти, не может быть причиной такой картины. Инфляция в Турции в 2021 году достигла 21%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021