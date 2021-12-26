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Около трети респондентов New York Times не нашли Украину на карте

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Почти треть (32%) респондентов газеты The New York Times затруднились указать Украину на географической карте мира. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу, 25 декабря, результаты онлайн-викторины по главным новостям 2021 года.

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В исследовании принимали участие около 177 тыс. человек.

Отмечается, что читателям предложили указать на карте страну, у границ которой Россия, по распространенной СМИ информации, якобы усиливает свое военное присутствие, из-за чего обострилась обстановка в Европе.

Среди других вариантов, кроме Украины, были предложены Польша, Грузия и Белоруссия. При этом страны на карте подписаны не были.

За два дня опроса правильно указать Украину на карте не смогли только 56 тыс. человек.

23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, сообщило о том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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