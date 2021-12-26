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Почти 8 тыс. домов остались без света из-за непогоды под Ульяновском

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В Ульяновской области 19 населенных пунктов были частично отключены от электроэнергии из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в субботу, 25 декабря, на сайте ГУ МЧС по региону.

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Отмечается, что комплекс прохождения неблагоприятных погодных условий коснулся пяти муниципальных районов — Новомалыклинского, Цильнинского, Ульяновского, Новоспасского и Майнского. Также без света оказались два городских округа — Новоульяновск и Ульяновск.

«Всего без электроэнергии остались 7616 домов, 16 470 человек, из них 3200 детей», — говорится в сообщении.

Для устранения аварии привлекли 80 человек и 26 единиц техники.

Ранее синоптики сообщали о метели в Ульяновской области с порывами ветра до 25 м/с. На территории всего региона объявлен «желтый» уровень опасности.

В ночь на 20 декабря в Ульяновске прошел сильный снегопад. За сутки выпала норма осадков за декаду.

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