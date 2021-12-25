В Мьянме обнаружили минимум 35 обгоревших тел после нападения военных

Возле деревни в штате Каренни на востоке Мьянмы обнаружены останки не менее 35 обугленных тел, в том числе одного ребенка. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщило местное издание Myanmar NOW.

Отмечается, что тела обнаружены в восьми сгоревших автомобилях и пяти мотоциклах.

По информации издания, представители вооруженной этнической группы «Каренский национальный союз» (КНС) сначала увидели клубы дыма, выходящие из припаркованных машин, затем — сами тела.

«Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди сожженных. Некоторые превратились в пепел, некоторые обуглены», — отметили в КНС. Они добавили, что тела невозможно было опознать.

Сообщается, что КНС обвинили в случившемся вооруженные силы Мьянмы, которые находились в этом районе в пятницу.

Ранее в этот день международная благотворительная организация Save the Children подтвердила информацию о нападении военных на востоке страны, а также гибели 35 человек. Кроме того, в организации сообщили о пропаже без вести двоих своих сотрудников после атаки.

«Организация Save the Children сегодня осудила нападение вооруженных сил Мьянмы... Двое наших сотрудников, которые ехали домой после проведения работ по оказанию гуманитарной помощи в соседнем населенном пункте, оказались на месте происшествия и по-прежнему числятся пропавшими без вести», — говорится в заявлении.

13 сентября два человека погибли и еще 10 пострадали из-за взрыва бомбы в одном из пунктов проверки на коронавирус в центральной части Мьянмы. Неизвестный взорвал скамейку в гостиной пункта проверки граждан на COVID-19, после чего прозвучало еще два взрыва.

В феврале 2021 года военные пришли к власти в Мьянме, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Президент страны Вин Мьин и Аун Сан Су Чжи были задержаны. Это было сделано после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.