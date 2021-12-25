Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Сестра Дмитрия Маликова будет получать пенсию в 44 года
Мир
Песков подтвердил планы о встрече Путина и Лукашенко
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Политика
В Госдуме рассказали о вступающих в силу с нового года законах
Общество
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Мир
Бывший премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Общество
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу «Лебединое озеро»
Общество
Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в цирке в Тюмени
Мир
В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину
Мир
Песков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 год

В Мьянме обнаружили минимум 35 обгоревших тел после нападения военных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возле деревни в штате Каренни на востоке Мьянмы обнаружены останки не менее 35 обугленных тел, в том числе одного ребенка. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщило местное издание Myanmar NOW.

Отмечается, что тела обнаружены в восьми сгоревших автомобилях и пяти мотоциклах.

По информации издания, представители вооруженной этнической группы «Каренский национальный союз» (КНС) сначала увидели клубы дыма, выходящие из припаркованных машин, затем — сами тела.

Вольный выбор: почему жители Мьянмы уходят в джунгли
Мирные граждане учатся стрелять из винтовок и мастерить бомбы

«Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди сожженных. Некоторые превратились в пепел, некоторые обуглены», — отметили в КНС. Они добавили, что тела невозможно было опознать.

Сообщается, что КНС обвинили в случившемся вооруженные силы Мьянмы, которые находились в этом районе в пятницу.

Ранее в этот день международная благотворительная организация Save the Children подтвердила информацию о нападении военных на востоке страны, а также гибели 35 человек. Кроме того, в организации сообщили о пропаже без вести двоих своих сотрудников после атаки.

«Организация Save the Children сегодня осудила нападение вооруженных сил Мьянмы... Двое наших сотрудников, которые ехали домой после проведения работ по оказанию гуманитарной помощи в соседнем населенном пункте, оказались на месте происшествия и по-прежнему числятся пропавшими без вести», — говорится в заявлении.

13 сентября два человека погибли и еще 10 пострадали из-за взрыва бомбы в одном из пунктов проверки на коронавирус в центральной части Мьянмы. Неизвестный взорвал скамейку в гостиной пункта проверки граждан на COVID-19, после чего прозвучало еще два взрыва.

В феврале 2021 года военные пришли к власти в Мьянме, использовав конституционный механизм передачи власти в чрезвычайной ситуации. Президент страны Вин Мьин и Аун Сан Су Чжи были задержаны. Это было сделано после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021