Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Курском

В результате автомобильной аварии в Курской области погибли три человека, включая несовершеннолетнего, еще четверо госпитализированы, сообщает 25 декабря региональное управление МВД.

ДТП произошло вечером в субботу на трассе Курск–Воронеж–Борисоглебск. Водитель Hyundai Tucson столкнулся со встречным автомобилем Toyota Avensis, а затем врезался в «газель».

В итоге на месте аварии погиб водитель Toyota Avensis. Его пассажиры — женщина и ребенок 2011 года рождения — скончались по пути в больницу. Еще один десятилетний ребенок из Toyota госпитализирован.

Также в больницу доставлены водитель Hyundai Tucson и две его пассажирки.

Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства ДТП.

24 декабря мать и ее 10-месячный ребенок разбились в ДТП в Свердловской области, еще один человек пострадал. В машине находился еще один несовершеннолетний, который не пострадал.

32-летний водитель Renault Logan потерял управление, после чего машину занесло и она врезалась в опору электроосвещения. Затем автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина возвращался из аэропорта в Екатеринбурге, где встречал супругу с детьми.