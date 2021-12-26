Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Администрация ТЭЦ в Петербурге опровергла сообщения об аварии
Спорт
«Зенит» поздравил фигуристку Валиеву с победой на чемпионате России
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Мир
Японский турист удивился низким ценам на телекоммуникации в России
Происшествия
Жителей района на Кубани призвали эвакуироваться из-за подъема воды
Происшествия
Почти 8 тыс. домов остались без света из-за непогоды под Ульяновском
Общество
Песков пошутил перед премьерой ледового шоу «Лебединое озеро»
Общество
Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в цирке в Тюмени
Мир
В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину
Мир
Песков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 год

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек отравились угарным газом в частном доме в Приволжском районе Казани, двое госпитализированы. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом
Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей

«Вечером 25 декабря от дежурного врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей», — отметили в ведомстве.

Госпитализированными с отравлением средней и легкой степени тяжести оказались девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения.

Женщины 1975 и 1999 годов рождения, а также девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.

Уточняется, что погибших в инциденте нет. Причина случившегося устанавливается.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что женщина и четверо детей были госпитализированы с отравлением угарным газом в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что это уже второе отравление угарным газом в Нижегородской области за сутки: в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.

Специалисты выяснили, что в квартире в доме на улице Пушкина есть газовая плита и колонка. При этом у колонки нет разгона дымоотводящей трубы, а сама она сделана из гофрированной фольги.

Теперь специалистам необходимо выяснить, были ли именно эти нарушения конструкции установки приборов причиной отравления многодетной семьи.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021