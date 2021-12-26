Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Казани

Пять человек отравились угарным газом в частном доме в Приволжском районе Казани, двое госпитализированы. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Вечером 25 декабря от дежурного врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей», — отметили в ведомстве.

Госпитализированными с отравлением средней и легкой степени тяжести оказались девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения.

Женщины 1975 и 1999 годов рождения, а также девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.

Уточняется, что погибших в инциденте нет. Причина случившегося устанавливается.

Ранее, 19 декабря, стало известно, что женщина и четверо детей были госпитализированы с отравлением угарным газом в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что это уже второе отравление угарным газом в Нижегородской области за сутки: в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.

Специалисты выяснили, что в квартире в доме на улице Пушкина есть газовая плита и колонка. При этом у колонки нет разгона дымоотводящей трубы, а сама она сделана из гофрированной фольги.

Теперь специалистам необходимо выяснить, были ли именно эти нарушения конструкции установки приборов причиной отравления многодетной семьи.