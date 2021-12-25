Спикер Госдумы рассказал о вступающих в силу с 1 января законах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. Наиболее значимые из них он перечислил в своем Telegram-канале.

Так, в социальной сфере увеличится число семей, имеющих право получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Повышенные платы станут доступны благодаря изменению порядка расчета среднего дохода на душу населения. Раньше брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Также возрастет размер пособия до суммы прожиточного минимума для ребенка.

Кроме того, увеличится размер материнского капитала, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. При этом размер выплаты будет пересматриваться ежегодно 1 февраля.

Согласно новым законам, граждане будут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке, напомнил Володин. При этом соцдоплаты писать заявление тоже не нужно.

В финансовой сфере вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. Как сообщил депутат госдумы, Банк России (ЦБ) сможет ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.

Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги денег. При этом применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Спикер Госдумы напомнил о новых законах и в сфере технологий. В частности, будут защищены права людей, которые не хотят проходить биометрию. Володин сообщил, что нежелание гражданина использовать персональные данные для идентификации не станет основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, с 1 января иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на территории России.

Еще один закон касается животных. С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии, что по замыслу законодателей должно обеспечить содержание зверей в надлежащих условиях.

Ранее, 22 декабря, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам списывать единовременные социальные выплаты за долги по кредитам. Согласно документу, кредитным организациям запрещается взымать единовременные государственные соцвыплаты в счет погашения задолженности без дополнительного согласия со стороны заемщика. При этом в случае подтверждения согласия на списание со стороны гражданина он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.