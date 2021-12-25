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Минздрав рассказал о состоянии упавшего канатоходца в цирке в Тюмени

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В департаменте здравоохранения Тюменской области 25 декабря рассказали о состоянии упавшего с высоты около 10 м канатоходца Махмуда Суанбекова.

«Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приемного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

В официальном Instagram-аккаунте цирка подтвердили информацию регионального Минздрава и поблагодарили неравнодушных за слова поддержки.

«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым всё в порядке! Переломов нет. Всё хорошо! Спасибо за ваши пожелания!» — говорится в сообщении.

О падении канатоходца стало известно ранее в этот же день. Тогда сообщалось, что мужчина был госпитализирован с переломом обеих ног.

Один из зрителей рассказал, что сотрудники цирка сразу подбежали к пострадавшему и увели его. Партнерша, которая стала на плечах у канатоходца, смогла спуститься. После инцидента шоу продолжилось.

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