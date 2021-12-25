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Из-за коронавируса в мире отменено почти 2,5 тыс. авиарейсов

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В мире массово отменяют авиарейсы из-за распространения COVID-19. По данным сервиса FlightAware, в субботу не состоялось почти 2,5 тыс. вылетов. Больше всего отмен в США, там на земле остался 871 рейс, передает телеканал «Известия». Авиакомпания China Eastern Airlines сняла с расписания больше четверти своих полетов. Масштабные отмены также у Delta, United Airlines, Air China и JetBlue. В воскресенье не состоятся вылеты 805 рейсов по всему миру.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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