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Очевидец рассказал о падении канатоходца в цирке в Тюмени

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Очевидец 25 декабря рассказал о падении канатоходца с высоты примерно в 10 м в цирке в Тюмени.

«Он шел по канату, потом начал раскачиваться, раскачиваться и, видимо, равновесие потерял и упал… Все заохали, заахали, зааплодировали, его поддержали», — рассказал «Известиям» зритель представления Борис Мелешенко.

Мужчина добавил, что сотрудники цирка сразу подбежали к пострадавшему и увели его. Партнерша, которая стала на плечах у канатоходца, смогла спуститься. После инцидента шоу продолжилось.

По словам бывшей акробатки Джамили, то, что артист «встал и пошел», говорит о его высоком профессионализме.

«Другой может просто в шоковом состоянии упасть на спину и насмерть разбиться», — сказала она.

О падении канатоходца сообщалось ранее в этот же день. Мужчина был госпитализирован с переломом обеих ног.

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