Песков подтвердил планы о встрече Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Санкт-Петербурге 28 и 29 декабря. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]», — сказал Песков журналистам.

«Дальше уже какие решения примут перед Новым годом, я не знаю», — ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что Путин и Лукашенко могут вместе сыграть в хоккей в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Днем ранее о предстоящей встрече лидеров двух государств сообщили в пресс-службе президента Белоруссии. Отмечалось, что в Санкт-Петербург Лукашенко приедет 28 декабря, где примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ. На встрече будут обсуждаться общие актуальные проблемы и дальнейшие шаги по повышению эффективности сотрудничества. На 29 декабря запланирована встреча Путина и Лукашенко, где будут обсуждаться актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

Тогда же в Кремле рассказали, что во встрече глав государств — участников СНГ примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

За день до этого Путин рассказал о прогрессе в сближении России и Белоруссии в рамках Союзного государства. По его словам, президент Белоруссии и его команда — непростые переговорщики, однако «достигли понимания того, каким темпом и какими шагами» идти к дальнейшей интеграции. Российский лидер добавил, что уровень интеграции РФ и Белоруссии гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Странам сперва надо синхронизировать законодательство в сфере экономики, отметил президент.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства. Путин и Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед. Лукашенко, в свою очередь, назвал Союзное государство приоритетом из приоритетов для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.