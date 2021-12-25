Песков рассказал о графике международных поездок Путина на 2022 год

Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине — пока единственная поездка на 2022 год в графике президента России Владимира Путина, но планируются международные контакты в РФ. Об этом 25 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«…до Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России», — сказал представитель Кремля.

15 декабря Путин подтвердил, что планирует приехать в 2022 году в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер добавил, что Москва и Пекин поддерживают друг друга в развитии международного спортивного сотрудничества.

По словам Путина, отношения России и Китая представляют собой настоящий образец в XXI веке.

Также российский президент отметил, что двусторонние отношения отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства. Между странами сформирована «новая модель сотрудничества», основанная на невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга, сказал Путин.

В свою очередь, Си Цзиньпин сообщил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Пекине в следующем году во время Олимпиады. Также глава КНР поблагодарил президента РФ за противостояние попыткам вбить клин между двумя странами.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека». Об аналогичных решениях объявила Канада и Австралия. Об отсутствии намерений отправлять в Пекин министров объявила Великобритания, отказался от поездки по политическим причинам и президент Эстонии Алар Карис.

В Международном олимпийском комитете (МОК), в свою очередь, отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства. При этом глава МОКа Томас Бах заявил о недопустимости политизации олимпийского движения.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.