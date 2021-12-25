Новогоднюю фуд-деревню откроют во Владивостоке в воскресенье

Во Владивостоке на центральной площади обустроили новогоднюю фуд-деревню. Открытие состоится в воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году фуд-деревню разместили внутри ледового городка. Попасть в нее можно через зону катка, а также через специальные мостовые переходы. Для удобства гостей и жителей города на территории обустроены теплые раздевалки и прокат коньков, пишет ИА PrimaMedia.

В день открытия в 14:00 и 18:00 для гостей праздника организуют иммерсивную программу.

Еще одно праздничное мероприятие состоится в парке Минного городка. В 13:00 там состоится открытие новогодней горки, также горожан ждут игровая программа и файер-шоу. Программу намерены повторить в понедельник, 27 декабря.