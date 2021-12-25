Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Общество
В Москве совладельца Чайного дома и следователя арестовали за взятку
Общество
В Томске из единственной неподожженной «Ленты» убрали фейерверки
Общество
В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей
Общество
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Мир
МИД РФ выступил за возобновление переговоров по Приднестровью в формате «5+2»
Общество
Приглашенная Путиным в Москву девочка посетила шоу «Лебединое озеро»
Мир
Захарова отметила важность темы нерасширения НАТО в ходе переговоров с Западом
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФ

Новогоднюю фуд-деревню откроют во Владивостоке в воскресенье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке на центральной площади обустроили новогоднюю фуд-деревню. Открытие состоится в воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году фуд-деревню разместили внутри ледового городка. Попасть в нее можно через зону катка, а также через специальные мостовые переходы. Для удобства гостей и жителей города на территории обустроены теплые раздевалки и прокат коньков, пишет ИА PrimaMedia.

В день открытия в 14:00 и 18:00 для гостей праздника организуют иммерсивную программу.

Еще одно праздничное мероприятие состоится в парке Минного городка. В 13:00 там состоится открытие новогодней горки, также горожан ждут игровая программа и файер-шоу. Программу намерены повторить в понедельник, 27 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021