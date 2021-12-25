Учебно-тренировочный центр «Восток» возобновил работу на Сахалине

На Сахалине возобновил работу учебно-тренировочный центр «Восток». На базе комплекса прошел новогодний турнир по чир спорту, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Восток» является уникальной базой для проведения мероприятий различного уровня. Это место с богатой полувековой историей и возможностями, которые нужно использовать на благо развития не только спортивной, но и других отраслей», — рассказал и.о. министра спорта области Артем Подшивалов.

Новогодний турнир по чир спорту стал первым мероприятием, которое состоялось в центре после почти полугодового перерыва в работе. До конца декабря комплекс также примет спортивные мероприятия по боксу, кикбоксингу и художественной гимнастике, пишет ИА SakhalinMedia.

В 2022 году в «Востоке» пройдут различные массовые спортивные мероприятия дальневосточного и всероссийского уровней, а также тренировки сборных команд Сахалинской области.

Учебно-тренировочный комплекс возобновил работу после его передачи в ведение министерства спорта.