Три новые группы открыли в детском саду Хабаровска

В Хабаровске в детском центре развития ребенка «Маленькая страна» открыли еще три группы. Об этом 25 декабря сообщает ИА AmurMedia.

Посещать группы смогут 45 детей в возрасте от полутора до трех лет. Для малышей обустроили скалодром, способствующий развитию ловкости и внимания, а также интерактивную песочницу, где дети будут изучать фигуры геометрии, тренировать логику и память, создавать ландшафты.

Также для групп приобрели новые игрушки, мебель в спальные и игровые комнаты.

«Этот детский сад является одним из трех в крае, где реализуется программа Монтессори. Она подразумевает создание специальной образовательной среды, в которую гармонично вписывается всё приобретенное оборудование. Еще одним достоинством новых групп станет родительская плата на уровне муниципальных учреждений», — прокомментировала министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.