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В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФ
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В Минздраве заявили об отсутствии «незавозных» случаев заболевания «Омикроном» в РФ

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Все случаи заболевания «Омикрон»-штаммом коронавируса в России являются завозными, иных случаев инфицирования, вызванных данным вариантом COVID-19, в стране не выявлено. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

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«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом «Омикрон», при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, опираясь на которые ряд СМИ опубликовал информацию о случаях инфицирования штаммом «Омикрон» внутри страны, были неверно интерпретированы.

Ранее в этот день сообщалось, что Мурашко заявил о зафиксированных «незавозных» случаях инфицирования «Омикроном» в РФ. Он также отметил, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы. Министр сказал, что течение болезни после инфицирования «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом. Также глава Минздрава пояснил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

До этого, 22 декабря, директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее «Дельты» и может составить ей серьезную конкуренцию, в том числе в России.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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