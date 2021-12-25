Поликлинику в Калуге затопило в результате аварии с отоплением

Утром в субботу, 25 декабря, здание поликлиники на улице Турбостроителей в Калуге затопило из-за аварии в системе отопления. Место происшествия посетил заместитель губернатора региона Константин Горобцов.

По его словам, ремонт помещения выполнят до конца декабря, пишет газета «Весть». В настоящее время деятельность поликлиники приостановлена. Временно пациентов будут принимать в других отделениях. Так, жители 906-й базы будут временно обслуживаться по адресу: 40 лет Октября, дом 3, в офисе врача общей практики, а жители Турынино – 1, 2, 3 — в поликлинике № 3 по адресу: Грабцевское шоссе, 43б. Для доставки пациентов от Турбостроителей, 30, до Грабцевского шоссе, 43б, каждый час будет ходить медицинский шатл.

Власти Калужской области направили около 22 млн рублей на ремонт детских поликлиник в 2021 году. Некоторые учреждения уже возобновили работу. По данным правительства региона, работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В Людинове и Калуге отремонтированы помещения двух поликлиник, где произведена замена систем отопления, водоснабжения и канализации. Также рабочие обновили пожарную сигнализацию и электропроводку.