Восстановление двух мостов завершили в Тулунском районе Приангарья

В Тулунском районе Иркутской области восстановили два моста, разрушенных наводнением в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Переправы возвели через реку Сергенейка на автодороге Харантей–Аршан и через реку Инда на подъезде к поселку Харантей. Мостостроители установили опоры, собрали и смонтировали пролетные строения, установили ограждения на мостах и подходах к ним, пишет ИА IrkutskMedia.

Стоимость работ составила 96 млн рублей. Средства выделили в рамках программы по восстановлению региона после наводнения 2019 года, утвержденной правительством РФ.

«Мы благодарны правительству Российской Федерации за поддержку в восстановлении Иркутской области после наводнения 2019 года. Работы идут уже третий год. Во время наводнения 2019 года в Иркутской области было повреждено 40 мостов. Нам осталось восстановить три таких объекта», — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов отметил, что до наводнения мосты через Сергенейку и Инду были деревянными. Во время разгула стихии опоры подмыло, сооружения пришли в аварийное состояние.