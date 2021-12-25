Новороссийск затопило после дождей

Новороссийск затопило после обильных дождей. Больше всего пострадали улицы, находящиеся в низине. Город расположен на холмах, после дождя потоки стекают к морю, сообщает телеканал «Известия». На дорогах заторы, машины с трудом преодолевают залитые участки. Ливни в городе будут идти еще три дня. Кроме того, синоптики ожидают и усиление ветра до 29 м/с.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.