Семилетний ребенок погиб при столкновении двух авто в Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области при столкновении двух легковых автомобилей погиб семилетний ребенок, еще три человека получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в субботу, 25 декабря, на трассе около села Юнгеровка. По предварительным данным, на заснеженной автодороге столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 51-летнего водителя и Geely, за рулем которой находился 33-летний мужчина, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП семилетний ребенок, находившийся в отечественной легковушке, погиб на месте. Различные травмы получили оба водителя и 38-летняя пассажирка «четырнадцатой». Их госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 25 декабря сообщалось о ДТП в Волгоградской области. При столкновении пяти машин погибли два человека, включая 11-летнюю девочку. По предварительной информации, водитель Infinity не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком MAN, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota Camry, Volkswagen Polo и «Приора».