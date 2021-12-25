Три десятка дворов благоустроят в Якутске по федеральной программе
В Якутске отобрали 30 дворовых территорий для благоустройства по федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Как рассказала глава департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова, всего на участие в программе от горожан поступило 66 заявок. Общественная комиссия утвердила 30 из них.
До 1 марта 2022 года будут сформированы проекты и сметы по площадкам. Благоустройство начнется весной, вводиться в эксплуатацию дворы будут с 1 мая по 1 ноября 2022-го.
На проведение работ Якутск получит 235,5 млн рублей.
Федеральный проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» предусматривает обновление придомовых территорий и общественных пространств. На его реализацию из федерального бюджета выделят 7 млрд рублей.