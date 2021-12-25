NASA запустило в космос телескоп с самым большим в истории зеркалом

Сегодня NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Новейший аппарат приходит на смену «Хабблу». «Джеймс Уэбб» будет изучать Вселенную с ее зарождения. Кроме того, телескоп займется поиском внеземной жизни. Создание «Джеймса Уэбба» продолжалось более 25 лет. За четверть века стоимость проекта выросла в 20 раз, до $9,7 млрд. Телескоп оснащен самым большим за всю историю зеркалом, его диаметр достигает 6,5 м. Оно в три раза больше, чем зеркало «Хаббла», передает телеканал «Известия». Чтобы устройство поместилось в ракету-носитель, инженеры разделили на 18 сегментов. Каждый сегмент покрыт тонким слоем из золота для отражения инфракрасного света, который может помещать робот аппарата. Уже в космосе огромное зеркало телескопа развернется в единое полотно. Создатели «Джеймса Уэбба» уверяют, что он будет в сто раз дальновиднее «Хаббла». Путь телескопа до нужной точки в космосе для начала наблюдений займет три месяца. Однако, согласно графику, аппарат начнет поставлять научные данные лишь спустя шесть месяцев после старта. Это время уйдет на отладку систем.

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