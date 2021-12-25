Подозреваемого в поджоге второй «Ленты» в Томске задержали

Подозреваемый в поджоге в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске задержан по горячим следам. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает портал «МВД Медиа».

Отмечается, что полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения, в результате подозреваемый был задержан.

Им оказался местный житель 1994 года рождения. Его доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пожаре в «Ленте» на улице Пушкина сообщалось ранее в этот день. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.