Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Общество
В Москве совладельца Чайного дома и следователя арестовали за взятку
Общество
В Томске из единственной неподожженной «Ленты» убрали фейерверки
Общество
В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей
Общество
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Общество
Хуснуллин исполнит желание мечтающего поплавать с дельфином мальчика
Наука
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом «Джеймс Уэбб»
Происшествия
В Тюмени канатоходец сорвался с высоты в цирке
Общество
Профессор из США заявила о бесполезности тканевых масок против «Омикрона»
Общество
Подозреваемого в поджоге второй «Ленты» в Томске задержали

Подозреваемого в поджоге второй «Ленты» в Томске задержали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в поджоге в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске задержан по горячим следам. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает портал «МВД Медиа».

Отмечается, что полицейскими были опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи камер видеонаблюдения, в результате подозреваемый был задержан.

Им оказался местный житель 1994 года рождения. Его доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О пожаре в «Ленте» на улице Пушкина сообщалось ранее в этот день. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем.

Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021